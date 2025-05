J.K. Simmons ryktes å være tilbake for Spider-Man: Brand New Day

HQ

Da Spider-Mans identitet ble avslørt for Marvel Cinematic Universe på slutten av Spider-Man: Far From Home, virket det som om tiden da Daily Bugles sjefredaktør lidenskapelig slo neven i bordet for å få bilder av Spider-Man var over. Men Spider-Man: No Way Home retconned det ved å sette spindelmannen tilbake til utgangspunktet, noe som betyr at vi igjen kan håpe på mye J. Jonah Jameson i fremtiden.

Men vil det være tilfelle, og enda viktigere, vil J.K. Simmons komme tilbake som den berømte karakteren? Ifølge den beryktede og ofte pålitelige Daniel Richtman (takk, Movieweb), vil dette absolutt være tilfelle.

Det nevnes at Simmons vil gjenoppta rollen som en av Marvel verdens mest berømte journalister, noe som vi nå kan håpe vil utvikle seg til noe mer betydningsfullt enn hans korte cameoer og opptredener i tidligere MCU-filmer.

Når det gjelder når vi kan forvente at Spider-Man: Brand New Day kommer, vil filmen bli filmet om sommeren og deretter debutere 31. juli 2026, og blir den neste MCU-filmen som følger Avengers: Doomsday.