João Pedro, tidligere Fluminense-spiller, tar Chelsea til finalen i verdensmesterskapet for klubblag

HQ

Dermed er det slutt for Fluminense, den brasilianske klubben med base i Rio de Janeiro, som slo Inter Milan og Al Hilal og tok seg til semifinalen i VM for klubblag. De klarte ikke å slå Chelsea, den første finalisten i denne nye FIFA-turneringen, med 2-0 på tirsdag, med to mål av João Pedro.

Nettopp, av en fotballspiller som startet karrieren i Fluminense, signert av Chelsea for bare en uke siden, 2. juli, fra Brighton and Hove Albion, som knapt hadde tid til å bli kjent med lagkameratene sine før han debuterte i kvartfinalen. Pedro, 23 år gammel, nektet å feire av respekt for klubben, men kunne ikke skjule smilet sitt, vel vitende om at han hadde fått tillit hos alle de blå der ute, og etter forrige sesong i tredjedivisjonens Conference League er de klare til å kjempe om Champions League igjen.

Samtidig viste Fluminense fortsatt gode defensive ferdigheter som hindret Chelsea i å vinne, selv om de også var uheldige med et håndballstraffespark som ble underkjent av VAR, og et rent skudd som Cucurella avverget under tverrliggeren.

Chelsea skal nå møte Paris Saint-Germain eller Real Madrid 13. juli klokken 20:00 BST, 21:00 CEST.