Jódar dominerer Musetti for andre gang på en uke: Canada kan bli en stor sjanse for ham

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Det faktum at han spilte den største finalen i karrieren sin bare 48 timer før han dro til Montréal for Canadian Open, ser ikke ut til å ha påvirket Rafael Jódar. Den 19 år gamle spanjolen, som tapte mot Taylor Fritz i finalen i Washington Open mandag (Fritz ble slått ut i første runde i Canada), er nå i åttendedelsfinalen i National Bank Open, etter å ha slått Lorenzo Musetti 6-4, 6-3, sin andre seier på rad mot italieneren etter å ha slått ham i Washington.

Og i en turnering uten noen av de fem beste spillerne, og med bare én spiller fra topp 10 (Ben Shelton, nr. 10 på verdensrankingen, som også er regjerende mester i Canada) på den andre siden av Jódars, kan dette bli en stor mulighet for spanjolen – årets gjennombrudd – som har klatret til 15. plass på verdensrankingen allerede i sin første sesong som senior på ATP, med mange poeng igjen å hente.

Faktisk ligger Jódar godt an til å bli en av de få spillerne som kvalifiserer seg til ATP-finalene i sin første seniorsesong: han er den ellevte spilleren i ATP-rangeringens «Race to Turin». Foreløpig fokuserer han på å komme seg videre i ATP 1 000-turneringen, og skal møte Jiri Lehecka i åttendedelsfinalen på lørdag.