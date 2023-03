Jodie Comer har ikke fått rollen som Sue Storm i Fantastic Four ... ennå

Marvel er veldig flink til å holde plott og casting av nyheter under omslag helt til den vil at folk skal vite planene, og for Fantastic Four-filmen er det nettopp dette som har skjedd så langt.

Likevel har det vært en samling rykter og spekulasjoner om at alle knytter Killing Eve, Free Guy og The Last Duel's Jodie Comer til filmen for å spille rollen som Sue Storm. Comer dukket nylig opp på Happy Sad Confused -podcasten, og stengte ryktene rett ned da han ble spurt om dem.

– Det er jeg nå, etter det siste året. Nei, jeg vet ikke noe om det. Jeg føler at når jeg sier dette, er folk som, 'Ok.' Det er som om du ikke kan vinne uansett.

– Jeg tror aldri si aldri, men akkurat nå, nei. Men jeg tror aldri si aldri, ikke sant? Jeg tror, som jeg sa før, vanligvis når du er ferdig med ett prosjekt, vil du prøve noe helt annet. Så jeg vet ikke, kanskje.»

Så døren har blitt offisielt stående åpen for Comer å bli med i Marvel Cinematic Universe som Invisible Woman, men ingenting er bekreftet så langt.