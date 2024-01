Jodie Foster skulle opprinnelig spille prinsesse Leia.

HQ

Det er nesten umulig å tenke på avdøde Carrie Fisher uten å tenke på prinsesse Leia. Hun var (og er) virkelig den kongelige romfartskvinnen de fleste verden over kan slutte opp om. Men i utgangspunktet var hun ikke førstevalget til rollen, det var... Jodie Foster.

Dette avslørte hun selv da hun besøkte Jimmy Fallons The Tonight Show. På det tidspunktet kunne hun ikke gjøre det, ettersom hun allerede var castet til Disney-filmen Candleshoe, som hun bestemte seg for å fortsette med i stedet for Star Wars:

"Jeg hadde en konflikt, jeg skulle være med i en Disney-film, og jeg ville ikke trekke meg fra Disney-filmen fordi jeg allerede hadde kontrakt. Så jeg gjorde det ikke."

Fisher sjarmerte stort sett hele verden og bidro til at Star Wars ble det fenomenet det er i dag, noe Foster erkjenner. Hun sa også at hun ville ha vanskelig for å få til alle de ikoniske hårkreasjonene Leia alltid hadde:

"Og de gjorde en fantastisk jobb. Jeg vet ikke hvor god jeg ville ha vært. Og jeg hadde kanskje hatt et annet hår. Jeg hadde kanskje valgt en ananas."

Foster er for tiden aktuell i True Detective: Night Country på HBO Max for øyeblikket og har hatt en stor karriere i sitt liv, men det er likevel morsomt å tenke på hvor annerledes ting kunne ha endt hvis hun hadde vært prinsesse Leia.