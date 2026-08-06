Joe Abercrombie velger en karakter fra «The First Law»-universet som skal bli med The Devils

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Joe Abercrombie har gjort seg kjent som en forfatter som tar tvilsomme karakterer og gjør dem utrolig sympatiske. The Bloody Nine er en forvrengt morder, som også ender opp som en fanfavoritt mot slutten av «The First Law»-bøkene. Sand dan Glotka er en torturist, som vi igjen ikke kan la være å heie på til tross for hans hensynsløse metoder.

I sitt siste verk kombinerte Abercrombie noen av de verste menneskene han kunne tenke seg til en fantasy-versjon av «The Suicide Squad» i « The Devils. En varulv, en vampyr, en egoistisk magiker. Hele gjengen er her, men hvis det noen gang skulle bli en slags kryssing mellom Abercrombies berømte verk, kunne vi ikke la være å lure på hvem fra «The First Law»-serien han ville ha tatt med i teamet til « The Devils.

«Jeg mener, det er mange ubehagelige karakterer i *The First Law* som jeg tror sannsynligvis ville passe rett inn. Man trenger imidlertid den litt overnaturlige stemningen for å passe inn i * The Devils*», fortalte Abercrombie oss på Celsius 232. «Jeg tror kanskje en karakter som Shenkt, som er mystisk og har sans for menneskekjøtt, kunne passe godt inn i det teamet.»

Casamir dan Shenkt er den mest fryktede leiemorderen i The First Law-universet. Han dukker opp i den frittstående novellen *Best Served Cold*, samt i de to første bøkene i Abercrombies oppfølgertrilogi *Age of Madness*. Han får overmenneskelig hastighet og styrke ved å spise andres kjøtt, og er en tidligere lærling av verdens mektigste trollmann. Ikke akkurat noen man ønsker å legge seg ut med, men kanskje en som kan være til nytte i et team fullt av skurker som er satt i arbeid av Kirken.

For mer om «The First Law», « The Devils og Abercrombies andre verk, sjekk ut hele intervjuet vårt nedenfor: