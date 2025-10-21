Joe Biden avslutter strålebehandling for prostatakreft

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Joe Biden har fullført en runde med strålebehandling for prostatakreft, ifølge hans talsperson. Den tidligere presidenten fikk behandling ved University of Pennsylvanias onkologiske klinikk etter å ha kunngjort sin diagnose tidligere i år. Hans datter Ashley delte en video av ham som ringte den tradisjonelle klokken som markerer slutten av en behandlingsfase, og kalte ham "så jævla modig". Biden ble også nylig operert for hudkreft, og til tross for pågående helseutfordringer forventes han å delta på en kommende prisutdeling i Boston. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese innlegget nedenfor eller på følgende lenke. Go!