Joe Biden skal gi ut sine memoarer etter høstens mellomvalg

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Det er nå to år siden Joe Biden kunngjorde at han ville trekke seg fra det amerikanske presidentvalget, og siden den gang har han blant annet jobbet med sine memoarer. Det er nå kunngjort at tittelen blir Promise Me, America, og at boken vil bli utgitt to uker etter høstens mellomvalg.

Boken kan forhåndsbestilles nå, og i et innlegg på X snakker han selv om den.