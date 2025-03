Joe Goldberg faller tilbake til gamle vaner i You's siste sesong

HQ

En av Netflix' mer populære nysatsninger nærmer seg snart slutten. Etter fire sesonger med gripende drama, vil den femte og siste sesongen av You gjøre sin ankomst på streameren så snart som neste måned. Med det som er tilfelle, har en ny trailer for dette siste kapittelet i Penn Badgleys Joe Goldberg-historie blitt publisert og ser den skumle hovedpersonen falle tilbake i dårlige vaner.

You's siste sesong sendes på Netflix så snart som 24. april, som en komplett sesong You kan binge i sin helhet, og ikke en dual-parter som sesong 4 endte opp med å være. I henhold til den offisielle plott-synopsis, You kan se det nedenfor sammen med den nye traileren.

"I den episke femte og siste sesongen vender Joe Goldberg (Badgley) tilbake til New York for å leve lykkelig i alle sine dager ... helt til hans perfekte liv trues av fortidens spøkelser og hans egne mørke begjær."

"Den nye sesongen starter tre år etter at Joe og Kate (Charlotte Ritchie, hun/hun) forlot London til fordel for New York City. Kate er nå administrerende direktør i Lockwood Corporation, Joe er hennes lojale ektemann som har blitt kalt Prince Charming av det beundrende publikummet, og de følger begge opp sin pakt om å hjelpe hverandre med å gjøre godt. Men som teaseren antyder, og som de som har fulgt Joe Goldbergs misforståelser i lang tid kan gjette seg til, er det et pågående prosjekt å forene den Joe har vært med den han ønsker å være."

"I løpet av sesongen vil Joe ikke bare møte en ung kvinne, spilt av Madeline Brewer, som får ham til å revurdere sitt velstående liv, men han vil også måtte kjempe mot kona Kates søsken."