Joe Russo er åpen for ideen om et nytt Avengers-spill

Fremtiden ser ganske lys ut for Marvel-spill. Det kommer et Captain America- og Black Panther-spill, Blade fra Arkane Lyon, et Iron Man-spill, og selvfølgelig fortsetter Sonys Spider-Man-spill, sammen med et Wolverine-spill fra utvikleren Insomniac.

Men hvis du er ute etter at alle favorittheltene dine skal slå seg sammen i et Avengers-spill, kan du være heldig. Snakker til Variety, Avengers: Doomsday medregissør Joe Russo sa følgende da han ble spurt om muligheten for et nytt Avengers-spill :

"Vi ville definitivt være åpne for det. Akkurat nå jobber vi med å skape ny IP. Hos AGBO ønsker vi å fortelle nye historier. Vi ønsker å fortelle nye historier med nye karakterer og nye verdener som folk ikke har sett før."

AGBO er navnet på Russo-brødrenes studio, som allerede har et spill på vei ut basert på Netflix-filmen The Electric State. Selv om de kanskje vil lage et Avengers-spill på sikt, ville vi ikke bli overrasket om noen andre kom Russo-brødrene i forkjøpet, ettersom Marvel Rivals har bevist hvor vellykket Marvel-IP-en fortsatt kan være.