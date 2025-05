John Boyega gir en oppdatering om Attack the Block 2: "Vi bare koker den for å gjøre den riktig for alle"

Det har lenge vært planer om å lage en Attack the Block oppfølger, men det har aldri blitt noe særlig ut av det. Med tanke på dette fikk Josh Horowitz fra Happy Sad Confused nylig sjansen til å sette seg ned med originalens hovedrolleinnehaver, Star Wars' John Boyega, for å spørre om hva som skjer med oppfølgeren.

Da han ble spurt om Attack the Block 2, avslørte Boyega at den fortsatt er i produksjon, at et manus er skrevet og at det er i god form, og at den går gjennom noen få siste justeringer og endringer før den til slutt skal skytes, og at 2026 til og med ble referert til på et tidspunkt.

I sin helhet uttalte Boyega: "Jeg har lest det, mann. Det er kult, kompis. Joe Cornish har gjort en fenomenal jobb med utkastet sitt, og vi bare koker det for å gjøre det riktig for alle. Og vi trenger selvsagt mer penger til romvesenene, vi vil at det skal se bra ut for 2026-publikummet. Men for oss handler det bare om å utvikle historien, og sørge for at Moses og resten av karakterene vi har igjen, er helt ferdige før vi går ut med den og begynner å filme. Men jeg er veldig lidenskapelig og veldig innstilt på at vi kommer til å filme Attack the Block 2, det kommer til å skje."

Ser du fortsatt frem til en Attack the Block oppfølger, eller synes du det har gått for lang tid, spesielt med tanke på at originalen hadde premiere i 2011?