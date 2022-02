John Carpenter: Halloween Ends er seriens avslutning

HQ

Halloween-serien har vært med oss i lang tid. Tross noen ganske lange pauser, så har Michael Myers hjemsøkt både Laurie Strode, men også bare menneskeheten i flere tiår, og i løpet av de siste årene har det kommet to filmer med regissør David Gordon ved roret, filmer som for øvrig har blitt tatt godt imot.

Senere i år kommer Halloween Ends, og det er en god grunn til at den har fått akkurat den tittelen. Ifølge den originale skaperen, John Carpenter, blir Ends den endegyldige avslutningen på filmserien. I et intervju med ComicBook sier han følgende:

"Let me explain the movie business to you: if you take a dollar sign and attach it to anything, there will be somebody who wants to do a sequel. It will live. If the dollar sign is not big enough, no matter what, it will not live. I don't know, man. I don't know. This time, I do not know. They really want to end. They're going to shut it off, end it. It's what David has in mind. That's fine."

Naturligvis sier Carpenter at hvis Ends tjener mye penger, så er det umulig å si med sikkerhet, men ønsket fra hele produksjonsteamet ser ut til å være at serien virkelig skal ende.