John Carpenter lager musikk til Bong Joon-Hos kommende skrekkfilm

HQ

Nå som Mickey 17 er ute på kino, hva er det neste for den Oscar-vinnende koreanske regissøren Bong Joon-Ho? Det viser seg at filmskaperen jobber med en skrekkfilm som skal utspille seg på en t-banestasjon i Seoul, og som til og med skal ha filmmusikk av ingen ringere enn skrekklegenden John Carpenter.

Skrekkveteranen, kjent for å ha brakt Halloween, The Thing, The Fog og mer til verden, gikk nylig med på å jobbe med Joon-Ho, noe som ble avslørt for publikum under en Q & A-økt etter visningen av 4K-restaureringen av The Thing.

Spørsmålsrunden ble ledet av Joon-Ho, som benyttet anledningen til å spørre Carpenter om han ville gjøre ham æren av å lage filmmusikken til hans kommende skrekkfilm, en film som kunne hete The Valley. Utvekslingen ble fanget opp av X-brukeren @karenyhan (takk, World of Reel), og gikk som følger.

Joon-Ho: "Du har laget mye filmmusikk til filmene dine, de fleste av dem har du gjort selv. Ville du være interessert i å lage musikk til en annen film, for planen min er... min neste film er en skrekkfilm."

"Jeg vil lage filmmusikken din. Jeg vil score for deg."</em>

Det er uklart når denne filmen eventuelt kommer, men et samarbeid mellom Joon-Ho og Carpenter virker definitivt som noe å glede seg til, er du ikke enig?