John Carpenter synes Halo Infinite er det beste spillet i serien

Skrekkmesteren John Carpenter (Horror Master er faktisk navnet hans på Twitter) er en kjent gamer, som har uttrykt sin kjærlighet til spillmediet ganske ofte gjennom tiårene. Nylig har han kost seg med Halo Infinite, som ble sluppet forrige måned til PC og Xbox, og man kan trygt si at han virker fornøyd. Carpenter skriver nemlig følgende på Twitter:

"HALO INFINITE is a fun shooter. Immense beautiful production design. Best of the Halo series."

Den 74 år gamle skrekklegendens (Halloween, The Fog, Escape from New York, Big Trouble in Little China) innlegg fikk svar fra både utviklere og Xbox-teamet, men også andre kjendiser som Elon Musk, som skrev "Good campaign".

