John Carpenter vil gjerne regissere en Dead Space-film

Hollywood-regissør John Carpenter (The Thing, Escape from New York) har alltid vært interessert i spill ved siden av sin karriere innen film og musikk. Så langt har han imidlertid aldri laget en film basert på et spillunivers, men kanskje det endrer seg på et tidspunkt?

I et intervju med A.V. Club blir Carpenter spurt om han noen gang har vurdert å filmatisere et spill, og han svarte:

"The only one I can think of, and I've mentioned it before, is Dead Space. That would make a real great movie. I could do that.

Carpenter ble deretter spurt om hvilket av seriens spill han foretrekker:

"Well, any of them were really good. I even like the last one, the action one that nobody else liked."

Selv om det fortsatt er ukjent om Dead Space noen gang vil bli filmatisert, får det originale spillet snart en massiv remake, og slippes 27. januar 2023 på PC, PS5 og Xbox Series.