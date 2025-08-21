John Carpenters Halloween: The Game endelig avslørt

For nesten nøyaktig ett år siden avslørte John Carpenter at han var involvert i en videospillfilmatisering av sin ikoniske filmserie Halloween. Den gang visste vi bare at det skulle utvikles i Unreal Engine 5. Siden da har det vært radiotaushet. Men nå, ett år senere, har vi endelig en kjærkommen oppdatering om prosjektet, som ganske enkelt går under tittelen Halloween: The Game.

HQ

Spillet utvikles av IllFonic, og i en splitter ny trailer får vi vite at det vil inneholde to forskjellige moduser: en flerspilleropplevelse, samt et enspilleralternativ for de som ønsker et historiedrevet Halloween -eventyr. IllFonic har tidligere jobbet med lignende prosjekter som det nå lukkede Friday the 13th og Predator: Hunting Grounds, noe som beviser at de har god erfaring med denne typen skrekkfilmatiseringer.

Hvis du vil ha en smakebit av Halloween: The Game, kan du sjekke ut den nyutgitte forhåndsgjengitte traileren nedenfor.