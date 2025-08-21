John Carpenters Halloween: The Game endelig avslørt
Etter et år med stillhet har John Carpenters lenge etterlengtede Halloween videospill endelig dukket opp igjen.
For nesten nøyaktig ett år siden avslørte John Carpenter at han var involvert i en videospillfilmatisering av sin ikoniske filmserie Halloween. Den gang visste vi bare at det skulle utvikles i Unreal Engine 5. Siden da har det vært radiotaushet. Men nå, ett år senere, har vi endelig en kjærkommen oppdatering om prosjektet, som ganske enkelt går under tittelen Halloween: The Game.
Spillet utvikles av IllFonic, og i en splitter ny trailer får vi vite at det vil inneholde to forskjellige moduser: en flerspilleropplevelse, samt et enspilleralternativ for de som ønsker et historiedrevet Halloween -eventyr. IllFonic har tidligere jobbet med lignende prosjekter som det nå lukkede Friday the 13th og Predator: Hunting Grounds, noe som beviser at de har god erfaring med denne typen skrekkfilmatiseringer.
Hvis du vil ha en smakebit av Halloween: The Game, kan du sjekke ut den nyutgitte forhåndsgjengitte traileren nedenfor.