John Carver skal drepe igjen i Thanksgiving 2

Selv om Eli Roth kanskje ikke har en plettfri fortid som regissør ble hans nyeste film, Thanksgiving, en enorm hit som doblet Sonys anslag. Og siden det er en skrekkfilm betyr dette oppfølgere.

Roth tok til Instagram for å avsløre at en ny film har fått grønt lys, og at vi kan forvente at den kommer i 2025. Han sier at han trenger et ekstra år "for å få manuset skikkelig på plass"., og at "John Carver vil drepe igjen".

Hvis du er fan av tenåringsslashere og grindhouse bør du absolutt sjekke ut Thanksgiving på kino, da den byr på en ny vri på konseptet, samtidig som den holder seg tro mot den typen skrekkfans generelt liker så godt. Den utspiller seg i Plymouth, Massachusetts, etter en forferdelig Black Friday som førte til at folk ble drept, og nå virker det som om noen vil ha hevn...