John Cena er tilbake som Peacemaker - og her er traileren for den andre sesongen

HQ

HBO Max har avduket den første traileren for Peacemaker sesong 2, som gir fansen et glimt av et mørkere og mer karakterdrevet kapittel i den kaotiske vigilantens reise. Traileren ble vist på San Diego Comic-Con, der James Gunn og John Cena lovpriste den kommende sesongen for et ivrig publikum.

Ifølge det offisielle sammendraget følger den nye sesongen Christopher Smith, også kjent som Peacemaker, mens han sliter med de følelsesmessige ettervirkningene fra sesong 1 og søker etter et formål i en verden som fremdeles ikke ser på ham som en ekte helt.

"Peacemaker er en annerledes fyr i år," sa Gunn. "Han arbeider med demonene sine, og verden aksepterer ham ikke for den han er."

Den nye sesongen utspiller seg en måned etter hendelsene i Superman (2025), noe som gjør den til den første offisielle inngangen i DCs nye "soft reboot"-kontinuitet. Cena er tilbake i hovedrollen, sammen med Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland og Steve Agee. Nye ansikter inkluderer Frank Grillo, Sol Rodríguez, David Denman, Brey Noelle og Tim Meadows.

Gunn har skrevet alle de åtte episodene og regissert tre, inkludert premieren. Sesong 1 var en massiv suksess, og sesong 2 ser ut til å doble ned på både emosjonell dybde og eksplosivt kaos.

Ser du frem til den andre sesongen?