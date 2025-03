John Cena hadde en stor overraskelse for wrestlingfans denne helgen

HQ

John Cena hadde et ganske travelt 2024, med roller i filmer som Argyle og Ricky Stanicky, og i år får vi se enda mer til ham i filmene Heads of State og Matchbox - og selvfølgelig spiller han tittelkarakteren i Peacemaker: Season 2.

Men ... nå er det klart at vi også kommer til å se ham mye mer i WWE. Under helgens PPV-arrangement Elimination Chamber deltok Cena og bød alle wrestlingfans på en overraskelse som vil bli anerkjent som en av de største gjennom tidene.

Dwayne "The Rock" Johnson har blitt galere i WWE i det siste og har vært på krigsstien mot den populære verdensmesteren Cody Rhodes. Måten han til slutt fikk tak i ham på, fikk hele wrestlingverdenen til å skrike i helgen. For under et segment der The Rock og Rhodes snakket med hverandre, dukket den helamerikanske good guy'en John Cena opp - for å sette ting på plass, mente publikum.

Problemet var bare at Cena hadde andre hensikter, og la i stedet Rhodes i bakken, mens taket på arenaen nesten blåste av av sjokket. Mange sammenlignet det med da Hulk Hogan ble heel i WCW på 90-tallet, og etter en slik overraskelse kan vi være sikre på at Cena kommer til å dukke opp ofte i WWE før denne historien er over, noe som kommer til å ta litt tid med tanke på verdigheten.

Cena vil fortsette å opptre parallelt med dette, men wrestling vil ta mer tid fra ham det neste året. Hvis du vil følge John Cena i den firkantede ringen, er den enkleste måten å gjøre det på via Netflix, og den 14. mars slippes WWE 2K25 hvis du selv vil straffe ham for hans grusomheter den siste helgen.