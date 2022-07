HQ

Nå for tiden er nok John Cena mest kjent for sine roller i filmer som Fast 9 og The Suicide Squad. Imidlertid startet han veien til berømmelse i profesjonell bryting, og det er i den forbindelse han snart inntar Fortnite.

John Cena inntar Fortnite i morgen (28.juli) som en del av begivenhetene Summer Slam, inneholder nytt WWE-innhold til både Fortnite, Rocket League og Fall Guys. Det nye John Cena-skinet kan fås i en versjon med bar mage for den fulle brytingopplevelsen, eller med en grønn T-skjorte med hans klassiske slagord "U Can't C Me." Se bildet under.