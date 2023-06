John Cena og Jackie Chan slår seg sammen i den første traileren til Hidden Strike

HQ

John Cena og Jackie Chan danner et usannsynlig par i actionkomedien Hidden Strike. Filmen kommer på kino senere i år og følger to tidligere spesialsoldater som eskorterer sivile gjennom Bagdads "Highway of Death".

Filmen er regissert av Scott Waugh, mest kjent for sitt arbeid med Need for Speed og The Expendables 4. Hidden Strike ser ikke ut til å være den mest påkostede actionfilmen du får se i år, for allerede nå ser ikke CGI-en altfor imponerende ut, men dette er nok en film du bør se for moro skyld snarere enn for å oppleve filmens høydepunkt.

Filmen utspiller seg også i en nær fremtid, så vi får se litt "futuristisk" teknologi, for eksempel en lastebil med en rakett påmontert. Ta en titt på den sprø traileren nedenfor og fortell oss gjerne du synes: