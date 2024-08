John Cena om å pensjonere seg fra WWE: "Det er på tide å avslutte det kapittelet, jeg blir 48 år neste år"

HQ

Da John Cena kunngjorde at han offisielt ville trekke seg tilbake fra WWE, og ikke lenger bare gjøre sporadiske opptredener når øyeblikket krevde det, var det mange som lurte på hvorfor han bestemte seg for å avslutte en karriere som har formet Cena i flere tiår. I et intervju med Discussing Film har Cena nå fortalt at det delvis er på grunn av alderen, og delvis fordi han ønsker å være tilgjengelig for nye muligheter som kommer hans vei.

"Jeg forfølger ikke nødvendigvis ting, jeg prøver bare å være oppmerksom på muligheter som kan komme min vei. Jeg vet ikke hvilke muligheter som finnes der ute, men jeg er... Jeg har alltid et åpent sinn og tar imot alle samtaler, for det er det som har gitt meg en så lang karriere i WWE, bare det å være åpen og coachbar og ønske å jobbe med hvem som helst. Jeg tror det er på tide å avslutte det kapittelet, siden jeg blir 48 neste år. Jeg vil bare gjøre en fin takk til publikum rundt om i verden, så får vi se hva som skjer etter det."

Forhåpentligvis betyr dette at DC vil låse Cena til mye mer Peacemaker, for det er uten tvil en rolle som han passer utrolig godt i.