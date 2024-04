John Cena setter Hollywood-karrieren på pause for å fokusere på WWE.

HQ

I dag kjenner nok de fleste John Cena som en morsom actionstjerne (med verdens merkeligste Instagram-konto), men faktum er at han, i likhet med Dwayne "The Rock" Johnson, startet karrieren som proffwrestler.

I WWE kjempet han seg opp og ble en av tidenes største takket være enorm karisma og solid bryting, men siden 2015 har han hovedsakelig brukt tiden sin i Hollywood, der han har medvirket i filmer som Bumblebee, Fast X og The Suicide Squad samt spilt hovedrollen i den svært populære TV-serien Peacemaker.

Men nå er det på tide å bremse filmkarrieren. Cena dukket opp på Wrestlemania forrige helg, og det fikk ham tydeligvis til å huske hvorfor han elsker wrestling så høyt. For da han dukket opp på Pat McAfee Show dagen etter, sa han :

"Jeg krysser fingrene, tærne og hjertet for at jeg kanskje - bare kanskje - kan be Hollywood-verdenen om å trekke i bremsene en stund og komme tilbake til familien min for en siste runde. Jeg håper, jeg vet ikke. Jeg håper, jeg prøver, vi får se hva som skjer.".

Innspillingen av Peacemaker: Season 2 forventes å begynne om kort tid, så dette kan være siste gang vi ser John Cena på det store lerretet eller i en TV-serie på noen år, hvis han får det som han vil - og vi tviler sterkt på at WWE vil si nei til det.