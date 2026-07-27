John Cena spiller en uvanlig actionhelt i Apple TVs «Matchbox The Movie

Trenden med å sikre seg rettighetene til å tilpasse immaterielle rettigheter til film og TV fortsetter. Snart skal enda et ikonisk leketøymerke bli gjenstand for en tilpasning, der Matchbox danner grunnlaget for en kommende actionfilm med John Cena og Jessica Biel i hovedrollene.

Filmen, som ganske enkelt heter «Matchbox The Movie», gjenspeiler bare til en viss grad leketøymerket Matchbox, da den i bunn og grunn er en atypisk actionfilm der vi ser en gjeng med venner fra videregående som møtes til en gjenforening og til slutt blir dratt inn i et oppdrag med høye innsatser når de får vite at en av vennene deres nå er en dyktig hemmelig agent.

Kort sagt: Hvis du liker «Fast and Furious»-lignende actionfilmer som utspiller seg over hele verden, med intense og fengende kampscener, vittige og kule dialoger og massevis av spennende biljakter, så er «Matchbox The Movie» verdt å holde øye med.

Premieren er satt til 9. oktober, og du kan se en trailer for filmen nedenfor. Det kan være verdt å sjekke den ut, siden Sam Hargrave fra «Extraction» sitter i regissørstolen.