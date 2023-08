John Cena spiller Peacemaker i Mortal Kombat 1

HQ

NetherRealm Studios pleier å behandle sine gjestekarakterer i Mortal Kombat-serien med den største respekt. Et godt eksempel på dette var da de hentet tilbake Peter Weller for å spille Robocop i Mortal Kombat 11.

Og det ser ut til at dette fokuset på detaljer fortsatt er like sterkt, ettersom John Cena nå er bekreftet som stemmeskuespiller for Peacemaker, en gjestekarakter som kommer til Mortal Kombat 1. Det betyr at vi ikke trenger å vente til Waller og Peacemaker: Sesong 2 kommer for å høre ham si vanvittige ting igjen ("I cherish peace with all my heart. I don't care how many men, women, and children I need to kill to get it.").