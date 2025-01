John Deere utvider det autonome sortimentet med nye innovasjoner på CES 2025

HQ

John Deere har stadig økt antallet autonome kjøretøy og teknologier de tilbyr, som et ledd i arbeidet med å redusere presset på det knappe antallet faglærte arbeidere i landbrukssektoren. Som en del av denne bevegelsen tok maskinprodusenten turen til CES 2025 for å presentere sine nyeste autonome innovasjoner.

Det var fire store nyheter å snakke om, hvorav to er traktorer, én er en dumper og den siste er en elektrisk gressklipper. Den første av traktorene er Autonomous 9RX Tractor, som er designet for storskala landbruk ved å gjøre det mulig for bønder å fokusere mindre på mindre oppgaver og mer på større utfordringer. Dette gjøres ved hjelp av 16 kameraer som er plassert i et 360-graders synsfelt, slik at traktoren kan ta på seg oppgaver på en trygg måte og samtidig kjøre i en høyere hastighet enn forgjengeren.

Den andre traktoren er Autonomous 5ML Orchard Tractor som, som navnet antyder, er designet for arbeid i tette frukthager. Den bruker Lidar-sensorer til å plotte inn bevegelsene sine, og den er i stand til å dusje avlingene med nødvendige stoffer for å beskytte dem, slik at bøndene slipper å gjøre den repetitive jobben.

460 P-Tier Autonomous Articulated Dump Truck er beregnet på steinbruddsarbeid, spesielt transport av materiale rundt i steinbrudd uten behov for en menneskelig sjåfør. Til slutt har vi Autonomous Battery Electric Mower, som er et kommersielt produkt som bruker samme teknologi som John Deeres større kjøretøy, men i mindre skala, med to kameraer foran, til venstre, bak og til høyre for å skape en 360-graders oversikt som gjør det mulig å trimme gress og plener uten problemer eller menneskelig inngripen.

Lanseringsplanene for hvert produkt er foreløpig ikke bekreftet av John Deere.