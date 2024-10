John Krasinski kommer tilbake som Jack Ryan

HQ

Da den fjerde sesongen av Prime Videos Jack Ryan tok slutt, var det forventet at dette ville være siste gang vi så John Krasinski som spionagenten. Skuespilleren/filmskaperen hadde tilsynelatende bestemt seg for å gå bort fra å være foran kameraet og heller stå bak som manusforfatter og regissør, men det er nå klart at kallet til å redde verden og fortsette å utforske spionverdenen er for sterkt, for A Quiet Place -skaperen kommer tilbake som CIA-helten.

Ifølge The Hollywood Reporter vil Krasinski være tilbake som Jack Ryan i en spillefilm for Amazon MGM i fremtiden. Det eksakte plottet og sammendraget av prosjektet er ennå ikke bekreftet, men det er nevnt at Wendell Pierce vil gjenta sin rolle, mens Michael Kelly også er i forhandlinger om et comeback.

Når det gjelder hvem som styrer prosjektet, er utøvende produsent og regissør av sesong 2 av Prime Video serien, Andrew Bernstein, tappet som regissør, mens forfatter og co-utøvende produsent på sesong 4, Aaron Rubin, skriver manuset.

Det er ikke noe ord om en utgivelsesdato eller et vindu ennå.