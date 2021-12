John Madden er død

HQ

Amerikansk fotball er ikke akkurat en av de mest populære idrettene i Norge, så enkelte har nok lurt på hvorfor Electronic Arts sin spillserie heter Madden. I dag er det tid for en oppklaring på grunn av noe trist.

National Football League, bedre kjent under forkortelsen NFL, forteller at John Madden døde i går. Den 85 år gamle karen havnet i ligaens Hall of Fame som følge av sine fantastiske bragder som trener, noe som også er en av grunnene til at EA bestemte seg for å bruke navnet hans på spillene sine. En annen grunn er at han har vært kjent som en meget god kommentator med dype, men lett forståelige, analyser i flerfoldige år. Nå blir det altså stille fra han, så hvil i fred, John.