John Malkovich takket nei til Marvel-tilbud fordi de ikke betalte nok

John Malkovich er en mystisk mann, ofte sett på som litt av en gåte når det gjelder Hollywood-kjendiser. Når man tenker på skuespilleren, tenker man kanskje ikke umiddelbart på ham som en som passer inn i MCU, men Marvel hadde tydeligvis prøvd å få ham med på laget i årevis.

I et intervju med GQ avslørte Malkovich hvorfor han har takket nei til dem frem til nå. "Grunnen til at jeg ikke gjorde dem hadde ingenting å gjøre med noen kunstneriske hensyn overhodet. Jeg likte ikke avtalene de gjorde, i det hele tatt," sa han. "Disse filmene er ganske slitsomme å lage.... Hvis du skal henge i en kran foran en green screen i seks måneder, så betal meg. Hvis du ikke vil betale meg, er det greit, men da vil jeg ikke gjøre det, for da vil jeg heller stå på scenen, regissere et teaterstykke eller gjøre noe annet."

Etter innspillingen av The Fantastic Four: First Steps har Malkovich endret syn på opplevelsen. "Det er ikke så ulikt det å spille teater. Du forestiller deg en masse ting som ikke er der, og så lager du ditt eget lille stykke."

Malkovichs rolle i The Fantastic Four: First Steps er fortsatt et mysterium, selv om noen rapporter peker på at han er Ivan Kragoff, også kjent som det røde spøkelset.