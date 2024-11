John Mulaney om å bli med i DCU: "Det ville vært en pengegreie"

HQ

Det begynner å bli fullt i den nye DCU-filmen, og med tanke på James Gunns forkjærlighet for de rare og sprø tegneseriefigurene, kan vi tenke oss at vi får se flere ansikter vi ikke fikk se i Snyderverset. Vi tenker på Plastic Man, og fansen ser to potensielle skuespillere for rollen: John Mulaney og Pete Davidson.

I en video med GQ (ca. 2 minutter inn) fikk Mulaney sjansen til å svare på denne fan-castingen. "Det ville være en pengegreie", sa han. "Disse filmene betaler tydeligvis mye, men det er også i endring i dagens medielandskap som er i stadig utvikling."

Mulaney var ikke kjent med Plastic Man-figuren, men dette svaret virker veldig Plastic Man-aktig i sin brutale ærlighet og komiske tone. Hvis han ville ha en DC-lønnsslipp, måtte han imidlertid begynne å lese tegneserier først. Mulaney har tidligere jobbet med tegneserieadapsjoner, og spilte Spider-Ham i Spider-Man: Into the Spider-Verse.