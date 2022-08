John Wick 4 blir den lengste i serien

HQ

Det er ikke bare i spillverden man stadig snakker om hvor lenge produktet varer, for lengden til filmer har også skutt i været gjennom årene. Dette påvirker tydeligvis den kommende John Wick-filmen også.

I et intervju med Collider forteller regissøren Chad Stahelski at de bør være ferdig med siste finklipping av det vi foreløpig kaller John Wick 4, og at han derfor kan stadfeste at filmen blir den lengste i serien så langt. Akkurat hvor lang kan han dermed ikke si, men dette betyr at filmen i alle fall blir over 2 timer og 12 minutter. Forhåpentligvis betyr dette bare mer moro, og ikke unødvendig fyll i mars.