John Wick 4 har fått samurai-navn

Etter å ha gått for relativt enkle navn de to første gangene tok John Wick: Chapter 3 en ny vri ved å slenge på undertittlen Parabellum for å blant annet fremheve at vår hundeelskende venn forbereder seg på krig for å få fred. Vi fikk altså et hint om handlingen i filmen relativt tidlig, så dagens nyhet vil nok få fantasien til å gå også.

For etter noen dager med rykter bekrefter nærmest skuespilleren Shamier Anderson at den kommende filmen vil hete John Wick Chapter 4: Hagakure på Instagram ved å vise gaveposen sin med tittelen. Samtidig bekrefter han at prosjektet nå er ferdigfilmet, så det virker som om vi faktisk får premieren i mai.

Når det gjelder navnet er mest sannsynlig dette en referanse til Yamamoto Tsunetomo sin bok som er bedre kjent som Hidden by the Leaves og The Book of the Samurai på engelsk. Det er altså ingen tvil om at den fjerde filmen vil fortsette å følge det som ligner en samurai-kode, men med tanke på alt boken omfatter kan tittelen bety litt av hvert.