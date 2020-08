John Wick 4 og John Wick 5 filmes samtidig i 2021

Du ser på Annonser

John Wick 3: Chapter 3 - Parabellum hadde så vidt rukket å komme på kino før Lionsgate annonserte at vi vil få en fjerde film, men det stopper ikke der.

I kveldens investormøte avslører Lionsgate sin CEO, John Feltheimer, at John Wick 5 også er på vei, og at de to prosjektene vil filmes samtidig når Keanu Reeves blir ledig og verden bedre en gang i starten av 2021. Planen er at John Wick 4 uansett først skal ha premiere mot slutten av mai i 2022, så ventetiden blir uansett lang. Den gledelige nyheten er jo at vi i alle fall kan forvente å se femmeren relativt kort tid etter det.