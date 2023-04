John Wick: Chapter 4s Chad Stahelski: Amerikanerne er de eneste som er ukomfortable med å ta toalettpause

HQ

De siste tjue årene har det blitt stadig mer populært å nærmest lage så lange filmer som mulig. Avengers: Endgame, Avatar: The Way of Water og John Wick: Chapter 4 er bare noen få eksempler på de største storfilmene som har tenkt slikt den siste tiden, og noen fans liker ikke dette i det hele tatt.

Da regissøren Chad Stahelski snakket med Discussing Film forsvarte han hvor lang det som tilsynelatende ble den siste John Wick-filmen er, samtidig som han poengterte at den faktisk klokker inn på litt over to og en halv time på grunn av en lang rulletekst. Folk liker jo tross alt å bruke flerfoldige timer på TV-serier hjemme:

"Jeg ser også filmer over hele verden. Bokstavelig talt er jeg enig med [James] Cameron som sier at amerikanerne er de eneste som er ukomfortable med å stå opp og ta en toalettpause. "Jeg vil ikke reise meg, så jeg må holde det inne, og nå er den altfor lang!" Som, bare stå opp. Jeg har noe for deg, for alle som ser på John Wick: Chapter 4, etter vannscenen i klubben. Jeg gjorde det for å få deg til å gå på do. Det er en god tid å gå på do og komme tilbake, og du vil ha det bra (ler)."

Hva synes du om lengre filmer? Foretrekker du kortere prosjekter eller er du fornøyd med trenden som Hollywood beveger seg mot?