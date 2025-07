John Wick Hex blir fjernet fra listen denne uken

Spillet vil fortsatt være spillbart for alle eiere, men nye eksemplarer vil ikke lenger bli solgt.

John Wick-fans fikk anledning til å spille John Wick Hex på PC i fjor, og senere også PlayStation 5. Det er et strategispill som baseres på den tidligere snikmorderens...

Er du fan av John Wick? Er du også fan av stilig spillgrafikk og tegneserie-aktige visuelle elementer. Da vil du sikkert like Bithell Games' John Wick Hex. Dette taktiske...

Bithell Games lansrte deres visuelle godbit John Wick Hex på PC i fjor. Nå har Mike Bithell annonsert at spillet er klart for lansering på PlayStation 4 den 5. mai....

John Wick Hex får lanseringsdato i ny trailer

den 19 september 2019 klokken 18:24 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Når folk har sagt at de ønsker seg et John Wick-spill kan jeg tenke meg de i hovedsak tenkte på et tredjepersons skytespill i samme stil som Max Payne og Stranglehold, så...