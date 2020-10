Du ser på Annonser

John Wick-fans fikk anledning til å spille John Wick Hex på PC i fjor, og senere også PlayStation 5. Det er et strategispill som baseres på den tidligere snikmorderens univers med unik og stilig grafikk. Nå får snart enda flere nyte spillet, for det er nemlig på vei til Switch og Xbox One.

Den 4. desember skjer det, og nedenfor kan du se en helt ny trailer fra spillet.