John Wick-regissør Chad Stahelski bekrefter at manuset til Ghost of Tsushima-filmen er ferdig.

HQ

John Wick-regissør Chad Stahelskis neste store prosjekt kan bli Ghost of Tsushima-filmen. Selv om actionfilmskaperen har snakket om en ny John Wick-film eller Highlander-rebooten, ser det ut til at det er gjort store fremskritt med videospillfilmatiseringen.

I en samtale med Screen Rant sa Stahelski følgende: "Vi har et manus, og vi er veldig nær ved å få orden på det også. Utvikling er alltid vanskelig, det handler om studioer, streik, tilgjengelighet og speiding. Du må få ting til å bli til. Jeg tror at de to tingene som ligger meg nærmest og som jeg er mest interessert i, er Highlander og Ghost of Tsushima. Begge er fantastiske, fantastiske filmer, og historien i Ghost er dessuten en av mine favorittfilmer gjennom tidene."

Skuespillerstreiken kommer sannsynligvis til å hindre arbeidet med filmen, men det er godt å vite at når streiken er over, bør det ikke ta for lang tid før produksjonen kan starte nå som manuset er klart.

Gleder du deg til Ghost of Tsushima-filmen?