John Wick-forløperen The Continental klar for Peacock i 2023

Etter en rekke utsettelser virker det altså som om vi endelig skal få John Wick 4 i mars, og det blir ikke det eneste som venter i det fascinerende universet neste år.

Universal og Lionsgate avslører at de har blitt enige om en avtale som gjør slik at John Wick-serien The Continental kommer til Peacock en gang i 2023. For de som ikke vet det tar denne oss tilbake til 1975, hvor Winston Scott (spilt av Colin Woodell denne gangen) reiser til New York for å overta som lederen av det sagnomsuste hotellet vi kjenner fra filmene. Med tanke på at en ung Charon spilles av Ayomide Adegun og Charlie av Peter Greene mens Mel Gibson også skal ha en ukjent rolle blir det ikke bare historien som mest sannsynlig vil være interessevekkende heller, men vi får se neste år.