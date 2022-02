John Williams lager musikken i Obi-Wan Kenobi

HQ

I forrig uke fikk vi den gledelige nyheten at Obi-Wan Kenobi-serien starter på Disney+ den 25. mai, og det virker som om de første minuttene blir ekstremt gode.

For Variety avslører at det er selveste John Williams som lager hovedmelodien til Obi-Wan Kenobi. Om du av en eller annen grunn ikke vet hvem det er den ekstremt talentfulle 90-åringen mannen bak musikken i alle hovedfilmene i Star Wars-serien, Harry Potter, Superman, Indiana Jones, E.T., Home Alone, Jurassic Park, Schindler's List og en drøss med andre filmer som er elsket for hva de leverer til ørene. Dermed kan vi være ganske trygge på at millioner vil nynne på åpningsmelodien til Obi-Wan Kenobi i sommer.