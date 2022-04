Johnny Depp blir aldri Jack Sparrow i Pirates of the Caribbean igjen

HQ

Selv om Johnny Depp hadde vært en kjent skuespiller i mange år allerede var det Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl som gjorde han til en verdensstjerne. Siden den gang har vi fått fire andre filmer med Jack Sparrow i hovedrollen, og rykter har fått det til å høres ut som om vi ikke ville få fler. Dette har nå nærmest blitt bekreftet.

Variety har sett på rettssaken mellom Johnny Depp og eks-konen Amber Heard, og da Depp fikk sagt sin sak ble fokuset blant annet rettet mot hvordan anklagene om å være en konemishandler har preget karrieren hans. Ikke overraskende dukket Pirates of the Caribbean opp.

Det hele startet med at Depp gjentok at Disney hadde planer om en sjette Pirates of the Caribbean-film med Jack Sparrow, men at all prat om denne stoppet helt opp noen dager etter at Heard la ut artikkelen som på en ekstremt uvag måte anklaget Depp for mishandling. Han bemerket likevel etter påfølgende spørsmål at dette muligens startet noen måneder før siden rykter allerede hadde begynt å gå da #MeToo pågikk for fullt, så det kunne hende at Disney hadde trukket seg litt for å være på den sikre siden. Hele denne sekvensen ble avsluttet med at Ben Rottenborn, Heard sin advokat, stilte følgende spørsmål:

"Faktum er, herr Depp, at om Disney kom til deg med 300 millioner dollar og en million alpakkaer, så ville ingenting på denne jord fått deg til å gå tilbake og arbeide med Disney på en ny Pirates of the Caribbean-film? Korrekt?"

Depp sitt svar var kort og enkelt:

"Det er sant, herr Rottenborn"

Dermed kan vi tydeligvis være ekstremt trygge på å aldri se Johnny Depp innta rollen som Jack Sparrow i en Pirates of the Caribbean-film igjen. Tiden får vise om vi i stedet får den lenge omtalte rebooten med Margot Robbie i hovedrollen i stedet...