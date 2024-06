Johnny Depp blir Satan i Terry Gilliams nye komedie

HQ

Terry Gilliam, tidligere Monty Python-medlem og anerkjent regissør, ser etter noen store stjerner til sin neste film. Filmen har fått tittelen The Carnival at the End of Days, og handlingen dreier seg om Gud som bestemmer seg for at det er på tide å ødelegge menneskeheten.

"Den eneste som prøver å redde oss, er Satan", sa Gilliam til Premiere. "Fordi han trenger folk i helvete, ellers vil han ikke ha noen jobb i all evighet!"

Johnny Depp skal spille Satan, Jeff Bridges skal spille Gud, og Adam Driver og Jason Momoa er for øyeblikket på rollelisten i ukjente roller. Så det er en ganske stjernespekket rollebesetning. "Nå trenger vi en kvinne for å fullføre alt dette!" sa Gilliam.

Innspillingen kan starte så tidlig som i januar neste år, men det avhenger av skuespillernes timeplaner, ser det ut til.