Johnny Depp dropper ut av Fantastic Beasts-filmene

Du ser på Annonser

Tidligere denne uken tapte Johnny Depp rettsaken mot The Sun angående at avisen kalte han en "wife beater", og som historien viser kan slike anklager få konsekvenser. Det har dette fått også.

Depp har nemlig tatt til Instagram for å fortelle at Warner Bros. har spurt om han kan fratre rollen sin som Gellert Grindelwald i Fantastic Beasts-filmene, noe han har gått med på. I en uttalelse til Variety sier filmselskapet at de er på jakt etter en erstatter, så Grindelwald vil tilsynelatende forbli en del av franchisen selv uten Depp i rollen.