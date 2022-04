Johnny Depp følte seg forrådt av Disney, ønsket å gi Jack Sparrow en skikkelig avslutning

HQ

Det er vanskelig å ikke elske kaptein Jack Sparrow og hans sprø påfunn på de syv hav, og karakteren har stort sett eneansvaret for å ha lagt grunnlaget for den enestående suksessen til Pirates-filmene. Men som med alle gode ting tar alt slutt på ett eller annet tidspunkt, som i denne saken kom i forbindelse med at anklagene mot Johnny Depp ble offentlige. Disney kuttet alle bånd med skuespilleren før han fikk sjansen til å forsvare seg i retten. Så om anklagene noen gang var sanne eller ikke så ut til å ha mindre betydning for Disney. De feide ham rett og slett under teppet. Dette er noe Johnny føler seg forrådt og skuffet over.

Som Toofab skriver fikk Depp nylig under et forhør muligheden til å beskrive hvordan Disneys beslutning påvirket ham:

"Hurt. Blinding hurt. It was like somebody hit me in the back of the head with a 2x4... Captain Jack Sparrow was a character I built from the ground up and was something that I, of course, put a lot of [myself] into the character and also having worked on these films with these people and added much of myself, much of my own re-writing of the dialogue and scenes and jokes. I didn't quite understand how, after that long relationship and quite a successful relationship certainly for Disney, that suddenly I was guilty until proven innocent."

Johnny Depp så genuint ut til å elske å spille karakteren, og hvem kan klandre ham da han hjalp til med å bygge Jack opp fra grunnen? Det var hans kreasjon og noe han ønsket å få sjansen til å fullføre på en verdig måte.

"My feeling was that these characters should be able to have their proper goodbye, as it were. A franchise can only last for so long and there's a way to end a franchise like that and I thought that the characters deserved to have their way out, to end the franchise on a very good note. I planned on continuing until it was time to stop."

I skrivende stund er kampen mellom Johnny Depp og Amber inne på den tiende dagen og vi vet ennå ikke hvordan det hele kommer til å ende.