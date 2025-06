Johnny Depp: "Jeg var en testdukke for #MeToo"

HQ

I årene som har fulgt etter rettssaken mellom Johnny Depp og Amber Heard har det blitt klart at ingen av partene kom ut av den med et særlig godt lys. Begge skuespillerne og de tidligere partnerne fikk sine navn og rykter dratt gjennom søla for å forsvare seg mot hverandre, og det har hatt stor innvirkning på karrierene deres i ettertid. Depp, for eksempel, har begynt å dukke opp igjen i større produksjoner, blant annet i Lionsgates Day Drinker neste år mot Penelope Cruz og Madelyn Cline. Men Depp har nå også snakket ut om rettssaken og effekten den har hatt på livet hans, og beskriver seg selv som en "crash test dummy for #MeToo".

I et intervju med The Times forklarte Depp "Jeg skal fortelle deg hva som gjør vondt. Det er mennesker, og jeg tenker på tre, som gjorde meg skitten. Disse menneskene var på mine barns fester. Kastet dem opp i luften. Og jeg forstår folk som ikke kunne stå opp [for meg] fordi det mest skremmende for dem var å ta det riktige valget. Jeg var før #MeToo. Jeg var som en krasjtestdukke for #MeToo. Det var før Harvey Weinstein. Jeg sugde til meg alt. Så jeg ville se hvem av de hundrevis av menneskene jeg har møtt i bransjen som var på den sikre siden. Best å våkne!"

Depp forklarte også at han "ikke angrer på noe som helst - for hva kan vi egentlig gjøre med middagen i forrige uke? Ikke en f-ing ting." Han forklarte også at hans tilbakekomst til rampelyset ikke er et comeback fordi "jeg ikke dro noe sted", og la til at "hvis jeg hadde sjansen til å stikke av, ville jeg aldri kommet tilbake".