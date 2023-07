Johnny Depp kan komme tilbake til Pirates of the Caribbean likevel

HQ

Johnny Depp mistet så å si all støtte fra filmbransjen under den giftige skilsmissen fra ekskona Amber Heard, som inkluderte beskyldninger om mishandling og en offentlig rettssak med ubehagelige personlige detaljer.

Disney var et av selskapene som kuttet alle bånd før rettssaken var over, og de fleste antok at Depp aldri ville jobbe med dem igjen da alt til slutt endte med at Depp vant saken. Men ifølge en innsider som hevder å stå Depp nær, er dette ikke nødvendigvis sant.

Til People sier kilden at "alt er mulig" når det gjelder Depps planer om å jobbe med Disney igjen, og legger til at "hvis det er det rette prosjektet, vil han gjøre det". Dette er langt fra en bekreftelse på at Johnny Depp kommer tilbake som kaptein Jack Sparrow i et nytt Pirates of the Caribbean-eventyr, men hvis det stemmer, øker det i det minste sjansene betraktelig.

Hvor interessert er du i at kaptein Jack Sparrow kommer tilbake?