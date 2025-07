Johnny Depp om å trekke seg fra Fantastic Beasts-serien: "De ville at jeg skulle pensjonere meg"

I 2020, etter å ha spilt i to av Fantastic Beasts-filmene, ble Johnny Depp bedt av Warner Bros. om å trekke seg fra rollen som den antagonistiske trollmannen Grindelwald. Etter kontroversene rundt Depp og hans ekskone Amber Heard, så WB det som logisk å droppe skuespilleren.

Men nå som Depp forsøker å gjøre comeback i Hollywood, ønsker han å legge disse kontroversene bak seg. I en samtale med The Telegraph snakket han om å bli bedt om å trekke seg fra Fantastic Beasts-serien.

"Det stoppet bokstavelig talt på et millisekund, mens jeg gjorde filmen," sa Depp. "De sa at vi ville at du skulle trekke deg. Men det jeg egentlig tenkte på, var at de ville at jeg skulle trekke meg."

Mads Mikkelsen tok på seg rollen som Grindelwald i Fantastic Beasts: Humlesnurr's hemmeligheter. Dette var den siste filmen i serien, som på et tidspunkt var ment å ha flere bidrag.