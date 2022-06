Johnny Depp vant i retten mot Amber Heard

HQ

Den internasjonale underholdningsbransjen har sjelden sett en så offentlig og vill rettssak som den som nettopp ble avsluttet mellom skuespiller Johnny Depp og skuespillerinne Amber Heard, som var gift i over et år.

Hele rettssaken har blitt sendt live, og derfor har millioner verden over fulgt aktivt med mens Depp prøvde å overbevise en jury i Virginia om at Heard begikk karakterdrap på Depp i en artikkel i 2018 ved å insinuere at han har begått fysisk overgrep på henne i løpet av tiden deres sammen.

Depp tapte faktisk et søksmål mot tabloidmagasinet The Sun i 2020, der de, basert på Heards artikkel, kalte ham en "wife beater". Men denne gangen har han faktisk vunnet. Juryen sa at Heard må betale til sammen 15 miliioner dollar i erstatning, men dommeren reduserte summen til 10,35 millioner dollar i samsvar med delstatens lovgivning.

Depp må imidlertid betale 2 millioner dollar til Heard ettersom hun fikk medhold på ett punkt der hun mente at Depps rettssak har forårsaket samme effekt på henne som hun har forårsaket på ham - ja, der blir det litt teknisk. De har saksøkt hverandre, men Depp er altså den store vinneren her.

Juryens dom er faktisk at Heard opptrådte med "faktisk ondskap" da hun skrev artikkelen, og hevdet at hun både løy og var klar over at hun løy.

"Og seks år senere ga juryen meg livet mitt tilbake. Jeg er virkelig ydmyk. Helt fra starten var målet med å fremme denne saken å avsløre sannheten, uavhengig av utfallet. Å snakke sannheten var noe jeg skyldte barna mine og alle de som har vært standhaftige i deres støtte til meg. Jeg føler en fred over å vite at jeg endelig har oppnådd det," har Depp uttalt etter dommen.

Heard derimot er naturligvis fortvilet og skuffet over resultatet, og har sagt følgende:

"Skuffelsen jeg føler i dag, er ubeskrivelig. Jeg er knust over at det enorme lasset med bevis ikke var nok til å hamle opp med den uforholdsmessige store makten, innflytelsen og påvirkningen av min eksmann. Jeg er enda mer skuffet over hva denne dommen betyr for andre kvinner. Det er et tilbakeslag. Den stiller klokken tilbake til en tid da en kvinne som uttalte seg kunne bli offentlig ydmyket for det. Den tilbakeviser tanken om at vold mot kvinner må tas på alvor. Jeg tror Johnnys advokater lyktes i å få juryen til å overse nøkkelspørsmålet om ytringsfrihet og ignorere bevis som var så avgjørende at vi vant i Storbritannia. Jeg er trist for at jeg tapte denne saken. Men jeg er enda tristere over at jeg ser ut til å ha mistet en rett jeg trodde jeg hadde som amerikaner - til å snakke fritt og åpent."