Johnny Depp vender tilbake til Hollywood: Lionsgate viser frem første titt på Day Drinker

På grunn av ærekrenkelsessaken mellom Amber Heard og Johnny Depp har sistnevnte skuespiller, kjent for utallige ikoniske roller, blant annet i Pirates of the Caribbean Jack Sparrow, hatt vanskeligheter med å vende tilbake til karrieren han en gang hadde, til tross for at rettssaken i utgangspunktet endte i Depps favør og Heard ble dømt for ærekrenkelser og falske anklager. Åpenheten i saken gjorde imidlertid ingen av partene noen tjenester, og i årene som har fulgt har vi knapt sett Depp eller Heard i mange store filmer.

Dette vil imidlertid snart endre seg for Depp, ettersom Lionsgate har presentert en første titt på den kommende filmen Day Drinker, der Depp igjen spiller sammen med Penelope Cruz fra Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides.

Filmen regisseres av Marc Webb, som også regisserte On Stranger Tides, og handler om en bartender på en privat yacht som en dag møter en mystisk gjest, og de to blir viklet inn i et bisart nett med en kriminell figur som også kommer inn i bildet. Depp spiller den mystiske gjesten, Cruz den kriminelle, og Madelyn Cline den unge bartenderen.

Day Drinker Filmen er for tiden under innspilling i Spania, og det er ennå ikke fastsatt noen lanseringsdato. En rimelig antagelse er en premiere i 2026.