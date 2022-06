JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R bekrefter lansering i september

HQ

Jojo's Bizarre Adventure: All Star Battle R ble annonsert for tre måneder siden, men etter det har vi ikke hørt noe særlig fra det. Nå har en ny, drøyt tre minutter lang trailer blitt sluppet som avslører lanseringsdatoen til det CyberConnect2-utviklede fightingspillet.

Det viser seg at kampen begynner 1. september for PC-spillere og dagen etter for alle med PlayStation, Switch og Xbox. Vi loves "over 50 karakterer fra serien å velge mellom", så det høres virkelig ut som at fans av serien har noe å se frem mot. Det bør også noteres at ytterligere tolv episoder av Netflix-serien JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean også lanseres senere i år, så det er virkelig et bra år for de som elsker JoJos alltid like bisarre eventyr.