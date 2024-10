Joker: Folie à Deux hadde tidenes verste andre helg for en superheltfilm

HQ

Til tross for at det har vært mye snakk om Joker: Folie à Deux ser det ut til at svært få mennesker faktisk har gått ut og sett den. Den kontroversielle oppfølgeren har vist seg å være en overraskende stor fiasko på kino.

Ifølge de siste tallene tjente Joker 2 bare inn 7,1 millioner dollar i løpet av sin andre helg på kino i USA, noe som gir den den heller lite imponerende tittelen som den verste andrehelgen for en tegneseriefilm noensinne. Dette er selvfølgelig en prosentvis nedgang fra åpningshelgen, og ikke den faktiske inntjeningen, som er på 81 %.

I skrivende stund har Joker: Folie à Deux tjent inn 165 millioner dollar på det globale billettkontoret. Med et budsjett på 200 millioner dollar skal det et mirakel til hvis denne filmen skal bli like lønnsom som den første.